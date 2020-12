Dazu gehört auch Markus Eisenbichler. Ihm trauen viele Leute zu, dass er die gesamte Vierschanzen-Tournee gewinnt. "Wenn man die Tournee gewinnt, kann man das mit einem Olympia- oder WM-Sieg gleichstellen", sagt Markus Eisenbichler. Am Montag tritt er bei der Qualifikation im bayerischen Oberstdorf an. Am Dienstag geht es dann um den ersten von vier möglichen Siegen.

Die Vierschanzen-Tournee findet sowohl in Deutschland als auch in unserem Nachbarland Österreich statt. Das letzte Springen ist am 6. Januar in Bischofshofen in Österreich.