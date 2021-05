Beim Curling stehen sich zwei Teams gegenüber. Dabei gibt es unterschiedliche Aufgaben in den Mannschaften. Ein Spieler schiebt die Steine an, andere haben Besen in der Hand. Mit denen schrubben sie die Eisfläche vor dem Stein. So versuchen sie, die Richtung des Steins zu beeinflussen.

Am Ende gewinnt das Team, das seine Steine möglichst nah am Ziel platziert. Jedes Team darf insgesamt acht Steine spielen. So ein Stein wiegt zwischen 17 und 20 Kilogramm. Das ist etwa so viel wie ein voll gepackter Koffer.