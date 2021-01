Doch wenige Stunden vorher wurde die Partie abgesagt. Der Gegner wäre Kap Verde gewesen. Das ist ein afrikanischer Staat, der aus mehreren Inseln besteht. In der gegnerischen Mannschaft hatten sich zuletzt mehrere Spieler mit dem Coronavirus angesteckt. Nun waren nicht mehr genug Handballer übrig.

Das Spiel wurde mit 10:0 für Deutschland gewertet. Die WM wird in dem Land Ägypten in Afrika ausgetragen. Am Dienstag steht noch ein wichtiges Spiel gegen die Mannschaft aus Ungarn an. Zwar ist Deutschland schon jetzt sicher in der nächsten Runde. Einige Ergebnisse aus der ersten Gruppe zählen aber auch später noch.