80 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden. So lange war Boris Herrmann aus Deutschland allein auf seinem Boot unterwegs. Gegen andere Segler kämpfte er um den Sieg in einem extremen Wettbewerb: Es ging rund um die Welt. Am Donnerstag kam er als Fünfter in einem Hafen im Land Frankreich an.