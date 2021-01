Innsbruck (dpa) - Für den ersten Platz wird es für die deutschen Skispringer wohl nicht mehr reichen. Dafür ist der Rückstand zu groß. Ein Platz auf dem Podest könnte aber noch klappen, also unter den besten drei Sportlern. An diesem Mittwoch entscheidet sich, wer in diesem Jahr die Vierschanzentournee gewinnt. Das ist ein wichtiger Wettbewerb im Skispringen.