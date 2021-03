Selina Jörg raste schneller als alle anderen beim Parallel-Riesenslalom den Berg hinunter. Doch glauben konnte sie das danach selbst kaum. "Ich bin sprachlos", sagte sie nach dem Sieg und ließ sich in den Schnee fallen. "Das ist unglaublich. Ich bin so happy und kann nicht glauben, was hier passiert ist."

Beim Parallel-Riesenslalom fahren immer zwei Sportlerinnen oder Sportler nebeneinander die Piste hinunter. Dabei müssen sie so schnell wie möglich Tore umfahren - einer rote, einer blaue. Im Gegensatz zum Parallel-Slalom stehen die Tore beim Riesenslalom ungefähr doppelt soweit auseinander, nämlich etwa 25 Meter.