Dort läuft gerade das Finale um die Meisterschaft. Das Finale besteht aus mehreren Spielen. Am Mittwochabend glichen die Tampa Bay Rays gegen die Los Angeles Dodgers zum 1:1 aus. Wer zuerst vier Siege schafft, hat die Meisterschaft sicher.

Kurz erklärt läuft ein Spiel beim Baseball so ab: Ein Spieler wirft einen Ball zu einem gegnerischen Spieler. Dieser versucht, den Ball mit einem Schläger so weit wie möglich wegzuschlagen. Nun lässt er den Schläger fallen und rennt los. Schafft er es einmal ums Spielfeld zu rennen, erzielt er einen Punkt für seine Mannschaft.

Die Gegner versuchen, den Ball so schnell wie möglich zurückzubringen. So können sie den gegnerischen Spieler rauswerfen. Zwischendurch gibt es Stationen, bei denen der Schläger anhalten kann und sicher ist. Um diese rechtzeitig zu erreichen, muss man sich schon mal in den Dreck werfen.