Das ist aber nicht die einzige Schwierigkeit. Die deutsche Mannschaft muss vor dem Spiel das Hotel in Ägypten wechseln. In dem Land findet die WM gerade statt. Das bedeutet aber: Für ein Training vor dem Spiel am Donnerstagabend bleibt keine Zeit mehr.

Zudem ist ein Sieg gegen Spanien superwichtig, um noch eine Chance zu haben weiterzukommen. Denn ihr Spiel gegen Ungarn hatten die Deutschen ganz knapp verloren. "Es bleibt uns nichts anderes übrig, und wir müssen Punkte gegen Spanien holen", sagte der Trainer Alfred Gislason. Denn mit einer Niederlage wäre die WM für das deutsche Team höchstwahrscheinlich vorbei.