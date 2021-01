"Ich ärgere mich noch heute schwarz, dass wir das Spanien-Spiel nicht gewonnen und kein Unentschieden gegen Ungarn geschafft haben", sagte der Trainer Alfred Gislason am Wochenende. Doch ihm ist auch klar: Die deutsche Mannschaft musste auf einige gute Spieler verzichten. Neun von ihnen konnten bei der WM nicht dabei sein.

Als nächstes will die Mannschaft gerne bei den Olympischen Spielen antreten. Die sollen im Sommer im Land Japan stattfinden. Die Chefs der Mannschaft glauben, dass die Deutschen dort um die Gold-Medaille spielen werden. Einer von ihnen sagte: "Wir wissen, dass wir jedes Team der Welt schlagen können, wenn wir in Vollbesetzung und in Topform sind."