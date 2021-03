Dazu gehört das Training im sogenannten Eiskanal in der Stadt Augsburg. Diese Wasser-Rennstrecke für Kanufahrer war vor vielen Jahren gebaut worden und wurde nun erneuert. "Der untere Teil der Strecke ist ein bissel anders als vorher. Das Boot macht ein bissel, was es will", sagte Sideris Tasiadis nach seiner Fahrt.

Beim Kanuslalom fahren die Sportler mit ihrem Kanu so schnell wie möglich in der richtigen Reihenfolge durch Tore. Dafür müssen sie manchmal sogar gegen den Strom paddeln. Das alles ist nach dem Umbau nun wieder schwerer geworden. Auch der Trainer der Kanuslalom-Nationalmannschaft sagt: "Wassertechnisch ist der Eiskanal nun wieder erheblich schwieriger und anspruchsvoller."