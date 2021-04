Ob die Dortmunder am Mittwoch Grund zum Jubeln haben? Ein Tor könnte für die nächste Runde schon reichen. Foto: Lindsey Parnaby/dpa

Jedoch empfangen die Borussen am Mittwochabend einen schweren Gegner: Manchester City. Die Mannschaft aus England zählt gerade zu den besten der Welt. Sie führt mit einigem Abstand die Tabelle in der englischen Liga an.

Dort gab es am Wochenende aber eine kleine Überraschung: Manchester City verlor ausnahmsweise mal wieder ein Spiel. Und die Dortmunder schlugen sich beim 1:2 im Hinspiel gar nicht so schlecht. Deshalb dürfen Fans und Spieler auf einen Sieg hoffen. Mit einem 1:0 wäre Dortmund bereits eine Runde weiter.

"Wir gehen mit vollem Vertrauen und dem Glauben in die Partie, dass wie eine Chance haben. Wir sind positiv gestimmt", sagte Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney vor dem Spiel.