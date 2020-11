Luca Waldschmidt schoss am Mittwoch für die deutsche Mannschaft das Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Für das Testspiel hatte der Bundestrainer die Mannschaft neu zusammengestellt. Er gab vielen jungen Spielern die Chance, bei einem Länderspiel dabei zu sein.

"Mehrere Spieler hatten wenig oder gar keine Länderspielerfahrung und haben das sehr gut gemacht", sagte Joachim Löw nach dem Sieg. "Jedem Spieler möchte ich ein Lob aussprechen."

Am Samstagabend spielt die deutsche Nationalelf gegen die Ukraine. Bei diesem Spiel in der Nations League will der Bundestrainer aber wieder mehr Spieler mit viel Erfahrung einsetzen.