Das Jahr hat gerade erst angefangen. Doch für die deutschen Handballer geht schon bald ein großes Turnier los. Am 13. Januar beginnt in dem Land Ägypten in Nordafrika die Weltmeisterschaft. Wegen der Corona-Krise herrschen bei dem Turnier strenge Regeln. Manche hatten gefordert, die WM abzusagen.