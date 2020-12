Dani Olmo will in München ein Tor schießen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zählt man die Spiele im eigenen Stadion dazu, schafften sie gerade mal einen Sieg gegen die Bayern. Mittelfeldspieler Dani Olmo nimmt das gelassen hin: "Das ist eine Motivation mehr, zu treffen und drei Punkte zu holen", sagte er Reportern.

Am Samstagabend spielen die beiden Mannschaften in der Bundesliga gegeneinander. Auf Platz eins der Tabelle stehen die Bayern, wie so oft in den letzten Jahren. Doch Achtung: Einen großen Vorsprung haben sie nicht!

Die Bayern könnten sogar auf Platz zwei abrutschen. Denn die Leipziger stehen gerade auf dem zweiten Rang. Wenn sie die Bayern schlagen, sind sie selbst an der Spitze. Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sagte, seine Mannschaft wolle mutig auftreten.