Die Fußballer des FC Bayern München schossen häufiger aufs Tor. Sie spielten mehr Pässe. Und sie hatten häufiger den Ball. Doch der Sieger hieß am Ende Paris Saint Germain. Die Mannschaft aus Frankreich gewann am Mittwochabend in München mit 3:2. Frankreichs Superstar Kylian Mbappé schoss zwei Tore.