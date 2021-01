In den letzten Jahren war die Hinrunde immer vor Weihnachten zu Ende. Wegen der Corona-Krise hat die Saison aber später angefangen. Deshalb steht der letzte Spieltag der Hinrunde erst in dieser Woche an. Doch klar ist: Herbstmeister ist mal wieder der FC Bayern.

Die Mannschaften, die dicht dahinter in der Tabelle stehen, waren zuletzt nicht so erfolgreich. An diesem Dienstag spielen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gegeneinander. Beide hatten am Wochenende nicht gewinnen können. "Das Gute ist, dass es sofort weitergeht", sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic am Montag. "Wir waren uns schnell einig, dass wir es besser machen wollen. Wir wollen die Hinrunde mit einem Sieg abschließen."