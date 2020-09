Unter den Fotos der Fußballer gab es im Internet viele wütende Kommentare. "Das Klima ist euch wohl egal", schrieb jemand. "Euer Ernst?", fragte ein anderer. Die Fotos zeigten die Nationalmannschaft im Flugzeug. Dabei ging es nicht in ein weitentferntes Land. Die Sportler flogen am Wochenende von der deutschen Stadt Stuttgart in die Stadt Basel in der Schweiz. Beide Städte liegen ungefähr 260 Kilometer auseinander.