Eigentlich sollte die Partie am 16. Februar in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) ein Heimspiel für die Leipziger sein. In diesem Turnier für die besten Vereine Europas steht die Mannschaft im Achtelfinale. Aber nun dürfen die Spieler aus England nicht nach Deutschland kommen, zum Schutz vor dem Coronavirus. Eine Ausnahme für die Sportler wurde abgelehnt.

Für den RB Leipzig bedeutet das nun: Sie müssen das Spiel verlegen lassen oder etwa ein anderes Stadion im Ausland finden. Dorthin müssten beide Mannschaften hinreisen dürfen. Eine Idee wäre zum Beispiel das Stadion in der österreichischen Stadt Salzburg. Wenn das Spiel nicht stattfinden kann, zählt es als 0:3 Niederlage der Leipziger!