Bald wird Sebastian Vettel nicht mehr in einem Ferrari fahren. Foto: Luca Bruno/POOL AP/dpa

Sebastian Vettel wird ab dem nächsten Jahr für Aston Martin aus dem Land Großbritannien fahren. Das sei ein großes Abenteuer für ihn, hat er erzählt. Aston Martin ist, wie Ferrari, eine sehr bekannte Autofirma. Der Film-Geheimagent James Bond etwa fährt in den Filmen meistens Wagen der Firma.

Sebastian Vettel wurde insgesamt schon vier Mal Weltmeister. Bei Ferrari lief es für ihn in letzter Zeit aber nicht so gut. Deshalb hofft er, dass es mit Aston Martin besser klappt. Sein neuer Teamchef bei Aston Martin sagte: "Ich kann mir keinen besseren Fahrer vorstellen, der uns auf dem Weg in diese neue Ära helfen könnte."