Darauf hatten die Fans und die Fußballer lange gewartet: In der ersten Runde des Wettbewerbs DFB-Pokal durften in manchen Stadien endlich wieder ein paar Zuschauer mit dabei sein. An einigen Orten sogar mehr als 1000 Fans. Wegen des Coronavirus war das in den letzten Monaten nicht möglich.