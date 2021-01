Das Turnier wird gerade in dem Land Ägypten in Afrika ausgetragen. Nur die beiden besten zwei Teams jeder Gruppe kommen weiter. Momentan steht Deutschland aber nur auf dem vierten Platz. Am Donnerstag hatte die Mannschaft gegen Spanien verloren. Jetzt stehen noch zwei Spiele an: am Samstag gegen Brasilien und am Montag gegen Polen.

Mit zwei Siegen hätten die Deutschen noch eine kleine Chance. Dazu müssten aber auch die Ergebnisse der anderen Spiele der Gruppe passen. Polen müsste zum Beispiel gegen Ungarn gewinnen. Der Trainer der Deutschen hat zwar noch Hoffnung. Er sagte aber auch: "Realistisch gesehen müssen wir schon sehr viel Glück haben."