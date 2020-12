Als erster Deutscher ist er in das Achtelfinale einer Darts-Weltmeisterschaft eingezogen. Bei dem Sport wirft man Pfeile auf eine Zielscheibe und sammelt so Punkte.

Gabriel Clemens war total begeistert. "Peter ist Weltmeister und ein großartiger Typ. Ich bin so glücklich, ihn geschlagen zu haben. Das ist eine unglaubliche Nacht für mich", sagte der 37-Jährige. Am Dienstag will er nun im Achtelfinale auch ein gutes Spiel abliefern.