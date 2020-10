Für Bundestrainer Joachim Löw ist so ein Spiel aber wichtig. Er kann Spieler testen oder ausprobieren, wie gut eine Aufstellung funktioniert.

Am Samstag spielt die Mannschaft dann im Land Ukraine und am Dienstag gegen die Schweiz. Das sind Spiele in einem Wettbewerb mit anderen Teams aus Europa. Doch eins scheint klar: Joachim Löw wird viele Spieler auch schonen. Nur wenige werden wohl in allen drei Spielen zum Einsatz kommen. Deswegen hat er extra viele Spieler in sein Aufgebot geholt.