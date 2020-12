Der Trainer der Bayern nannte es ein "wildes Spiel". Damit meinte er wohl: Es ging her und her, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Dabei war einer mal wieder richtig gut. Thomas Müller schoss zwei Tore für die Bayern. Mit dem Unentschieden bleibt Bayern München auf Platz eins der Tabelle der Bundesliga. Mit einem Sieg wären die Leipziger an ihnen vorbeigezogen.