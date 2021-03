Endlich mal wieder im Viertelfinale? Darauf hoffen die Fußballer von Borussia Dortmund in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Bei dem Wettbewerb für die besten Vereine aus Europa läuft es für die Dortmunder bisher gut. Im Hinspiel konnten sie den FC Sevilla mit 3:2 besiegen. An diesem Dienstag steht nun das Rückspiel gegen die Mannschaft aus Spanien an.