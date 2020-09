Zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden: In dieser Zeit kommen die einen vielleicht zehn Kilometer weit, wenn sie rennen. Andere schaffen schon deutlich mehr. Aber am weitesten kam bisher der Läufer Eliud Kipchoge aus dem Land Kenia. Er stellte 2018 in Berlin mit dieser Zeit den Weltrekord im Marathon auf. Ein Marathon hat eine Strecke von gut 42 Kilometern.