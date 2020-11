Dennis Schröder in Aktion: Der deutsche Nationalspieler wechselt zu den Los Angeles Lakers. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa

Ob er sich darüber freut, ist nicht klar. "Ja, ich habe Angebote bekommen", hat er erst vor Kurzem gesagt, "aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers, oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben."

In der NBA sind die Regeln aber so, dass Basketballspieler wechseln müssen, wenn beide Teams sich darauf geeinigt haben. Nur wenige Spieler haben Verträge, in denen ihnen Mitspracherecht eingeräumt wird.