Seine Mannschaft trifft am Mittwoch auf den FC Liverpool aus England. Die beiden Teams spielen aber weder in Leipzig noch in Liverpool. Wegen der Corona-Regeln zum Reisen wird das Spiel ausnahmsweise in Budapest ausgetragen. Das ist die Hauptstadt des Landes Ungarn.

Peter Gulacsi ist in Budapest geboren. Außerdem war er als junger Torwart mehrere Jahre beim FC Liverpool. "Ich hatte gute Jahre in Liverpool", erinnert er sich. Er sei dem Verein sehr dankbar.

Nun würde er seinen alten Club am liebsten aus dem Turnier schmeißen. Doch das wird nicht so einfach. Das Hinspiel verlor Leipzig mit 0:2. Im Rückspiel müssen die Leipziger also mindestens zwei Tore mehr schießen als ihre Gegner.