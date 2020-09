Der VfB Stuttgart hat sogar schon fünf Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. In dieser Saison gehören die Stuttgarter zu den jüngsten Mannschaften der Bundesliga. Ihr Trainer Pellegrino Matarazzo trainiert zum ersten Mal eine Mannschaft in der ersten Liga. Am Samstag treffen die Stuttgarter auf den SC Freiburg.

Für Arminia Bielefeld ging die Saison nicht so gut los. Im DFB-Pokal verloren sie gegen Rot-Weiss Essen aus der vierten Liga. Das wollen sie in ihrem ersten Spiel in der Bundesliga-Saison sicher besser machen. Am Samstag spielen sie gegen Eintracht Frankfurt.