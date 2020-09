Am Sonntag stand die nächste Partie in der Bundesliga an. Und die Bayern verloren seit langer Zeit mal wieder: 1:4 gegen 1899 Hoffenheim. Müdigkeit wollten sie als Grund aber nicht gelten lassen. "Wir suchen keine Ausreden. Das erwartet uns in diesem Jahr. Alle paar Tage ist ein Spiel, das wissen wir", sagte Torwart Manuel Neuer.

Viel Zeit zum Ausruhen haben die Bayern also nicht. Schon am Mittwoch geht es weiter mit dem deutschen Supercup. Bei diesem Spiel stehen sich der Deutsche Meister und der Sieger des DFB-Pokals gegenüber.

Das Problem ist: Zuletzt holten beide Titel die Bayern. Weil die Münchner nicht gegen sich selbst spielen können, springt der Zweite der Bundesliga ein. Das war in der letzten Saison Borussia Dortmund.