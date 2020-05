Mundschutz, Maske und Transparente: So ausgerüstet haben in der Stadt Hamburg am Freitag wieder Anhänger der Gruppe Fridays for Future demonstriert. Zum ersten Mal seit März passierte das wieder auf der Straße. Denn um sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen, hatten Gruppen in ganz Deutschland ihren Protest in den letzten Wochen ins Internet verlegt.