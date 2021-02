Ein paar Folgen in Deutschland drehen und dann ab in die USA: So läuft es meist bei der Sendung "Germany's Next Topmodel". Doch wegen der Corona-Krise ist diesmal alles anders. Die Suche nach Nachwuchsmodels findet in der neuen Staffel vor allem in Berlin statt. Denn das Reisen ist wegen der Sorge vor dem Virus gerade schwierig.