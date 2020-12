Wer Lust auf Puppentheater hat, der ist bei der Schaubühne Berlin richtig. Am Sonntag wird dort mit Marionetten die Geschichte "Irgendwo ein Licht" gezeigt, nach einem Märchen des Autors Hans Christian Andersen. Um Märchen geht es auch in den Aufzeichnungen des Galli Theaters in Mainz. Dort kannst du dir zum Beispiel Aladdin oder den Froschkönig ansehen. Für ältere Kinder ab zehn sind die Abenteuer von Tim, Karl Klößchen und Gaby im Stück "TKKG - Gefangen in der Vergangenheit". Das Junge Theater Bonn zeigt davon mehrere Vorstellungen bis Ende Dezember.

Die Aufführungen kosten meist ein paar Euro und wenn nicht, freuen sich die Theater über Spenden. Denn ohne Publikum in ihren Sälen verdienen sie sonst gerade nichts.