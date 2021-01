"Es ist echt schwierig, in der heutigen Welt aufzuwachsen. Als junger Mensch weißt du ja noch gar nicht, wie du dich selbst liebst, und ob es normal ist, wie du aussiehst", sagte sie in einem Interview. Darum geht es auch in ihrem aktuellen Song "Girls Like Us".

Zoe Wees wurde vor einigen Jahren durch die deutsche Castingshow "The Voice Kids" bekannt. Ihr Lied "Control" (auf deutsch: Kontrolle) war im Frühjahr ein Hit auf dem Kontinent Europa. Darin geht es um das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Zoe Wees hatte in ihrer Kindheit eine Krankheit, bei der man immer wieder Krampfanfälle bekommt.

Sie habe gelernt, sich selbst zu lieben, erzählt Zoe. "Wenn du jeden Morgen in den Spiegel guckst und sagst, wie sehr du dich lieb hast, hilft das", sagt sie. "Auch wenn du es in dem Moment vielleicht gar nicht so empfindest."