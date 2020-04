Der Bodensee hat reichlich Wasser. Aber in einem Ort am Ufer des Sees sind viele Tausende Liter verschwunden. Foto: Felix Kästle/dpa

Es ist also reichlich Wasser da. Aber auf rätselhafte Weise ist auch viel Bodensee-Wasser verschwunden. Mit der Menge könnte man Tausende Badewannen füllen. Das Wasser war gedacht für den Ort Sipplingen, der am Ufer des Sees liegt. Der Ort bezahlt Geld dafür, deshalb wird die Menge gemessen.

Und dabei stellte man fest: Die Menschen in ihren Wohnungen und Häusern haben nicht so viel Wasser verbraucht, wie insgesamt gezählt wurde. Löcher in den Leitungen sind aber nicht der Grund dafür.

Es wird noch rätselhafter. Immer wenn der Bürgermeister sich über das fehlende Wasser beschwerte, verschwand eine Weile lang nichts mehr. Jetzt sollen an bestimmten Stellen der Leitungen Sicherungen angebracht werden. Mal sehen, ob sich das Rätsel so lösen lässt oder ob wenigstens kein Wasser mehr verschwindet.