Einige Wochen war das für Urlauber wegen des Coronavirus nicht möglich. Nun aber dürfen sie langsam wieder zurückkommen. Besonders schnell geht es mit einem Katamaran.

So ein Schiff legte am Mittwoch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder von der Stadt Hamburg ab. Katamarane haben nicht nur einen Rumpf, sondern zwei. Damit liegen sie besonders stabil auf dem Wasser. Es schaukelt also nicht so sehr, wenn man damit über die Wellen der Nordsee saust.