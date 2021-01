Um das herauszufinden messen Fachleute verschiedene Werte. Ein wichtiger Wert ist die 7-Tage-Inzidenz. Sie zeigt an: Wie viele Menschen in einer Gruppe von 100 000 haben sich in der Zeit von sieben Tagen angesteckt.

Am Donnerstag gaben Fachleute bekannt, dass diese Inzidenz zum ersten Mal seit etwa drei Monaten unter 100 liegt. Direkt vor Weihnachten war sie etwa doppelt so hoch. Allerdings meinen viele Fachleute auch, der Wert müsse mindestens auf 50 oder noch weniger sinken. Er dann könnte die Lage wirklich besser werden.

Deshalb raten eine Menge Fachleute und Verantwortliche in der Politik auch davon ab, schon jetzt die Einschränkungen zu lockern.