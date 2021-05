Häufig bekamen das die Lehrkräfte ab. Eine Umfrage zeigt: Lehrerinnen und Lehrer wurden beschimpft, beleidigt und sogar bedroht. Einer von etwa fünf Lehrkräften kennt das Problem mit der Wut wegen der Corona-Probleme. Direkt erlebt haben sie aber weniger. Der Stress komme meistens von den Eltern der Schulkinder. Die schrieben dann böse E-Mails oder würden Lehrer direkt beschimpfen.

In den Schulen hofft man nun, dass sich die Leute langsam wieder beruhigen. Denn es stecken sich inzwischen wieder weniger Menschen mit dem Coronavirus an, und mehr Leute werden geimpft. So kann der Schulunterricht vielleicht in einiger Zeit so sein wie früher.