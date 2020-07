Eigentlich sollte es für die Polizei ein normaler Einsatz werden. Mehrere Menschen waren in Streit geraten. Die Polizistinnen und Polizisten sollten schlichten. Doch als sie am Wochenende in der Stadt Frankfurt am Main einschreiten wollten, wurden sie auf einmal selbst angegriffen. Sie wurden sogar mit Sachen beworfen! Und Hunderte Menschen außen herum jubelten und johlten.