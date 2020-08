Einige dieser Teiche stehen momentan leer. Andere haben noch Wasser, allerdings nicht genug. Der Grund: Durch die anhaltende Trockenheit gibt es zu wenig Wasser. "Wir haben jetzt einen Wasserstand wie im September 2019 - und wir wissen nicht, was der August noch bringt", sagt ein Experte.

Er erklärt auch: Wenn zu wenig Wasser in den Teichen ist, erwärmt es sich schneller. Dann fressen die Fische weniger und wachsen nicht so gut. Außerdem werden sie so leichter von Vögeln entdeckt und gefressen. Was gegen den Wassermangel unternommen werden kann, wird diskutiert. Nicht nur in Sachsen, auch in anderen Bundesländern.