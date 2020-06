Autos rollen auf riesige Schiffe. Maschinen werden in Flugzeuge verladen. Lastwagen fahren Hunderte Kilogramm Schokolade durch die Gegend: So läuft es normalerweise. Denn Firmen in Deutschland stellen eine Menge Sachen her, die sie in andere Länder verkaufen. All diese Dinge müssen also von Deutschland aus ins Ausland gebracht werden. Das nennen Fachleute Export.