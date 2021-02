Im Sommer 2019 ging es 143 600 Schülerinnen und Schülern so. Das waren etwas weniger als noch vor 20 Jahren. Die Zahlen wurden am Dienstag veröffentlicht.

Am häufigsten blieben Kinder und Jugendliche im Bundesland Bayern sitzen. In Berlin war der Anteil dagegen am niedrigsten. Allerdings: Nicht im jedem Bundesland kann man überhaupt sitzenbleiben. In Hamburg etwa gibt es das fast gar nicht mehr. Auch in Bremen gibt es das Wiederholen in vielen Klassenstufen in der Regeln nicht.