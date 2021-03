In Land China wurde über Vorschläge der Regierung abgestimmt. Nein-Stimmen sind dabei die absolute Ausnahme. Foto: Roman Pilipey/EPA Pool/AP/dpa

Im Land China konnte man jetzt wieder völlig andere Abstimmungen erleben. Immer wenn die Regierung dort in einer großen Versammlung einen Vorschlag macht, bekommt sie nicht nur eine Mehrheit. Sie bekommt eigentlich nur Ja-Stimmen. Nein-Stimmen sind die Ausnahme.

So war es auch bei einem wichtigen Gesetz für Hongkong. Die Stadt gehört zu China. Allerdings herrscht dort bisher mehr Freiheit und Demokratie als im Rest des großen Landes in Asien. Doch das soll sich nun ändern. Denn wieder stimmte niemand gegen den Plan der Regierung. Damit werden künftig etwa Leute, die für Demokratie in Hongkong sind, weniger Chancen haben, ihre Meinung zu sagen.