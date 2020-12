Einem Flugzeug am Himmel hinterherschauen und sich fragen: Wohin ist es wohl unterwegs? Wer dieses Gedankenspiel manchmal macht, musste in diesem Jahr etwas länger auf den passenden Moment warten. Denn am Himmel über Deutschland waren nur etwa halb so viele Flugzeuge unterwegs wie im Jahr zuvor. Das liegt daran, dass im Corona-Jahr deutlich weniger Menschen unterwegs waren. So sollten Ansteckungen mit dem Virus verhindert werden.