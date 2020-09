So war es am Mittwoch im Bundestag, als es um die Corona-Krise ging. Da forderte die Kanzlerin: "Geben wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander acht." Damit meint sie, dass wir alle dabei helfen müssen, dass sich nicht sehr viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren.

Eine Menge Menschen seien aber nicht mehr vorsichtig genug, sagte Angela Merkel. In den letzten Wochen steigt die Zahl der Corona-Fälle an vielen Orten in Deutschland wieder schneller. Deswegen haben die Kanzlerin und andere wichtige Politiker und Politikerinnen sich schon am Dienstag auf strengere Regeln geeinigt. Dazu gehört etwa: Auf Feiern und Partys sollen nicht mehr so viele Menschen kommen dürfen, wenn es in einem Ort besonders viele Corona-Fälle gibt.

Angela Merkel sagte aber auch: Wenn wir alle noch eine Weile gut aufpassen, kann unser Leben wieder genauso werden wie vor der Krise.