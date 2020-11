Sie sitzen in weichen Sesseln, hören sich die Wünsche der Kinder an und lassen sich fotografieren: In vielen großen Kaufhäusern findet man bald wieder Weihnachtsmänner! Kinder wollen ihnen von ihren Wünschen erzählen oder sich zu ihnen setzen. Doch wie soll man einem Weihnachtsmann nahekommen, wenn in Coronazeiten alle Abstand halten?