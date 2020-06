Erst stimmten die Politiker ab. Und schon wenige Minuten später wurde die Flagge auf dem Dach des Regierungsgebäudes entfernt. Denn im amerikanischen Bundesstaat Mississippi wurde am Sonntag beschlossen: Wir wollen eine neue Flagge für unsere Region. Der Grund: Die alte blau, weiß und rote Flagge erinnert an die Zeit der Sklaverei in den USA. Denn auf ihr ist in einer Ecke die Flagge der damaligen Sklavenhalter zu sehen.