Kleine Gruppen, häufiges Lüften und Masken: In den Schulen wurde in den letzten Monaten jede Menge ausprobiert, um die schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Doch wie sinnvoll sind die Maßnahmen? Das wollten Fachleute herausfinden. Sie schauten sich deshalb viele Studien aus unterschiedlichen Ländern an.