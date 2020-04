Typisches Aprilwetter eben! Dass die Unterschiede so extrem sind, liegt daran, dass dieser Monat zwischen Winter und Sommer liegt. Die Sonne scheint wieder mehr, aber in einigen Gegenden der Erde ist es noch sehr kalt. So wechseln sich kalte und warme Luftmassen ab, und das Wetter spielt ein bisschen verrückt.

In den kommenden Tagen soll es allerdings überwiegend sonnig werden. Das Hoch "Nikolas" bringt ab Dienstag freundliches Wetter, sagt der Deutsche Wetterdienst. Nachts friert es an einigen Orten. Aber tagsüber soll es in der Mitte und im Süden von Deutschland zum Ende der Woche sogar mehr als 20 Grad Celsius warm werden.