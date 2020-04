Manche Fachleute überlegen auch, wie diese Lockerungen dann ablaufen könnten. Sie sind sich einig: Von einem Tag auf den anderen kann nicht wieder alles normal werden. Es muss Schritt für Schritt gehen.

Am Montag empfahlen nun einige Expertinnen und Experten: Wenn sich nicht mehr so viele Menschen anstecken, sollten als erstes die Schulen wieder öffnen. Und zwar am besten die Grundschulen sowie Schulen bis zur 9. und 10. Klasse. Außerdem meinten die Fachleute: Eine Schutzmaske von Nase und Mund zu tragen, sollte etwa in Bussen und Bahnen zur Pflicht werden.